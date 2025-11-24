Shopping cart

Desporto

Fazendense apura-se nos penáltis e segue em frente na Taça do Ribatejo

Por: Daniel Cepa 24 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Fazendense garantiu este domingo, dia 23 de novembro, a continuidade na Taça do Ribatejo, mas teve de sofrer para eliminar o adversário na pré-eliminatória.

Depois de um empate a zero no final dos 90 minutos, a decisão seguiu para a marca das grandes penalidades, onde a equipa das Fazendas de Almeirim venceu por 5-6, garantindo assim a passagem à próxima ronda.

Com este resultado, o conjunto orientado por Zé Miguel disputará a eliminatória seguinte frente ao Cartaxo.

Na Taça do Inatel, a equipa de Paço dos Negros voltou a mostrar força dentro de portas, vencendo a Azinhaga por 3-1. Uma vitória importante que mantém a formação pacense em bom momento na competição.

