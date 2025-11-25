Shopping cart

João Anunciação contratado para equipa profissional do Boavista

Por: Redação 25 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

João Anunciação é anunciado com “O Pantera mais novo”. O jovem ciclista natural de Fazendas de Almeirim troca a Blacjack Bairrada Cycling Team pela equipa profissional do Boavista e “é uma clara aposta no futuro.”

Ainda no verão, o jovem ciclista almeirinense João Anunciação destacou-se com resultados relevantes nas competições nacionais, ao integrar a equipa Blackjack – Bairrada.

Um dos momentos mais importantes decorreu no dia 10 de agosto, com a conquista do 3.º Prémio João Almeida, uma prova de prestígio no calendário nacional. Nesse mesmo dia, o jovem de 17 anos subiu ao pódio acompanhado pelo colega de equipa André Jarmela, que ficou em 3.º lugar.

