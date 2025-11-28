Entre liberdade e independência

Imprimir

Nestes dias revisitamos duas datas que, como Nação de quase IX Séculos, não devemos deixar de relembrar e entender mais sobre cada uma delas.

Se a 25 de Novembro (de 1975, 50º aniversário) recorda para alguns que, ainda estão entre nós e que viveram, os diversos movimentos políticos, militares e civis, deve esta memória ser ainda mais reunida com a ajuda de gravações áudios e vídeos, escritos e documentos. Foi os acontecimentos deste dia que impediu de vez a instalação, que já estava em curso, de um regime autoritário do proletariado.

Já o 1º de Dezembro (de 1640, 385º aniversário) é a data em que Portugal se libertou de 60 anos de domínio espanhol, foi uma acção realizada por um grupo de 40 Nobres, que ficariam conhecidos como “Conjurados”. Neste dia tomaram a regência da Nação dos representantes do Rei de Espanha, levando à aclamação de D. João IV, mas só reconhecido por Espanha, 28 anos depois.

É de conhecimento geral que, existe sempre 2 versões de cada acontecimento, como tal vejo como de extrema importância a conservação de toda a informação. Nunca é demais conservar, preservar, recolher e divulgar claro, toda a informação que faz de Portugal uma Nação tão antiga, com património rico e diverso, mas que se calhar nos últimos anos, tem deturpado a história e as histórias

Só com a conservação da memória comum de um povo, uma sociedade, de uma Nação, é que nos permiti continuar a existir. Mas também só se consegue se garantirmos que toda a informação é disponibilizada, partilhada e transmitida para as gerações mais novas. Mais conhecimento para todos, permiti que sejamos mais sábios nas decisões e opções, embora alguns não gostam e nem querem.