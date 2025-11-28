Mercadona volta a associar-se à campanha “Toda a Ajuda Vale” do Banco Alimentar

Imprimir

A Mercadona volta a participar na campanha solidária “Toda a Ajuda Vale”, promovida pelo Banco Alimentar Contra a Fome, que decorre entre os dias 28 de novembro e 7 de dezembro. A iniciativa, que se repete anualmente, permite aos clientes contribuir para o apoio a famílias em situação de vulnerabilidade através de doações monetárias no momento do pagamento das compras.

Durante o período da campanha, os clientes podem doar valores em múltiplos de um euro nas caixas de pagamento. De acordo com a empresa, a totalidade do montante angariado será convertida em produtos alimentares ajustados às necessidades identificadas pelos Bancos Alimentares, garantindo que a ajuda chega de forma eficiente aos destinatários ao longo de todo o ano.

Além da contribuição dos consumidores, a Mercadona compromete-se a acrescentar uma doação adicional correspondente a 10% do valor total reunido. Este reforço será igualmente transformado em alimentos e entregue às delegações locais do Banco Alimentar.

Inserida na estratégia de responsabilidade social da cadeia de supermercados, esta colaboração junta-se ao conjunto de apoios que a empresa mantém com diversas entidades sociais. Em 2024, a Mercadona doou 1.300 toneladas de bens essenciais em Portugal, o equivalente a mais de 22 mil carrinhos de compras, que beneficiaram 80 instituições parceiras.