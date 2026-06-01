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Sociedade

Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém recolhe mais de 43 toneladas de alimentos

Por: Daniel Cepa 01 de Junho, 2026 2 Minutos de Leitura

A campanha do Banco Alimentar Contra a Fome decorreu no fim de semana de 30 e 31 de maio, mobilizando mais de 40 mil voluntários em todo o país.

No distrito de Santarém, foram recolhidos um total de 43.298 quilos de alimentos, mais 6.521 quilos do que na campanha homóloga do ano anterior, o que representa um aumento de cerca de 18%, segundo informou o presidente da direção do Banco Alimentar de Santarém, Marco Aurélio Constantino.

No concelho de Almeirim, a campanha voltou a ser coordenada por Manuel Lourenço. Apesar de ainda não haver números finais, o responsável destacou o bom decorrer da iniciativa e a forte adesão de voluntários.

A recolha contou com a participação de várias instituições, entre as quais a Santa Casa da Misericórdia, o Centro Paroquial de Bem-Estar Social, a Associação ProAbraçar, o Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 404, a FAC – Fraterna Ajuda Cristã (Cáritas Paroquial) em Almeirim, assim como grupos de catequese, Cáritas e escuteiros nas Fazendas de Almeirim, além de voluntários a título individual.

Os voluntários asseguraram turnos de duas horas ao longo dos dois dias da campanha, sendo o transporte dos alimentos recolhidos em Almeirim para Santarém garantido por viaturas cedidas pela Santa Casa da Misericórdia e pela Câmara Municipal de Almeirim.

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