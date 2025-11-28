Pai Natal volta a distribuir magia no “Natal Sobre Rodas”

Imprimir

O Pai Natal vai regressar a Almeirim no próximo dia 20 de dezembro para mais uma edição do “Natal Sobre Rodas”, iniciativa promovida pelo Município em colaboração com as instituições de apoio à infância e os Agrupamentos de Escolas do concelho. O evento, que chega este ano à sua XII edição, é dirigido às crianças do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

A manhã festiva vai decorrer na Praça Lourenço de Carvalho (Parque das Laranjeiras) e promete muita animação. O programa tem início às 10h30 com oficinas de Natal dedicadas à elaboração de presépios, atividades de expressão plástica e pinturas faciais.

Pelas 11h00, a praça enche-se de música com cânticos natalícios apresentados pelos alunos das AAF’s e CAF’s do município, preparando o ambiente para o momento mais esperado da manhã: a chegada do Pai Natal, marcada para as 11h15, com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Almeirim.

Depois da sua entrada triunfal, o Pai Natal vai proceder à entrega dos presentes às crianças previamente inscritas na iniciativa. Como habitual, cabe aos encarregados de educação adquirir o presente, devidamente identificado, e entregá-lo na respetiva instituição até 18 de dezembro.