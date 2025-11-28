Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Pai Natal volta a distribuir magia no “Natal Sobre Rodas”
Sociedade

Pai Natal volta a distribuir magia no “Natal Sobre Rodas”

Por: Daniel Cepa 28 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Pai Natal vai regressar a Almeirim no próximo dia 20 de dezembro para mais uma edição do “Natal Sobre Rodas”, iniciativa promovida pelo Município em colaboração com as instituições de apoio à infância e os Agrupamentos de Escolas do concelho. O evento, que chega este ano à sua XII edição, é dirigido às crianças do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

A manhã festiva vai decorrer na Praça Lourenço de Carvalho (Parque das Laranjeiras) e promete muita animação. O programa tem início às 10h30 com oficinas de Natal dedicadas à elaboração de presépios, atividades de expressão plástica e pinturas faciais.

Pelas 11h00, a praça enche-se de música com cânticos natalícios apresentados pelos alunos das AAF’s e CAF’s do município, preparando o ambiente para o momento mais esperado da manhã: a chegada do Pai Natal, marcada para as 11h15, com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Almeirim.

Depois da sua entrada triunfal, o Pai Natal vai proceder à entrega dos presentes às crianças previamente inscritas na iniciativa. Como habitual, cabe aos encarregados de educação adquirir o presente, devidamente identificado, e entregá-lo na respetiva instituição até 18 de dezembro.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimnatalnatal sobre rodaspai natal

Notícias relacionadas

Região

Águas do Ribatejo faz limpeza e higienização

BY-Redação 28 de Novembro, 2025
Desporto

Tigres recebem clube da 1.ª divisão na Taça de Portugal

BY-Daniel Cepa 27 de Novembro, 2025
Política

Câmara Municipal de Almeirim promete investir na rede pluvial para combater cheias

BY-Inês Ribeiro 27 de Novembro, 2025
Desporto

João Duarte faz história e torna-se o primeiro campeão nacional júnior de Todo-o-Terreno

BY-Daniel Cepa 27 de Novembro, 2025
Cultura

Mercadinho Encantado regressa a Almeirim de 19 a 24 de dezembro

BY-Inês Ribeiro 26 de Novembro, 2025
Região

Campanha “Natal, Compre Local 2025” entrega 10 mil euros a IPSS e escolas de Santarém

BY-Inês Ribeiro 26 de Novembro, 2025