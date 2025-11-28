Shopping cart

Região

Santarém despede-se de 2025 com concerto de Mickael Carreira

Por: Inês Ribeiro 28 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Santarém vai receber o novo ano com uma festa ao ar livre, no Jardim da Liberdade, com Mickael Carreira como cabeça de cartaz da passagem de ano de 2026. O programa inclui música ao vivo, DJ, fogo de artifício e street food, numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Santarém.

A noite arranca às 22h00 com a atuação da dupla alentejana Raio dos Cachopos, projeto musical de Afonso Melara e Francisco Pires, que traz ao palco uma fusão de pop rock e influências tradicionais alentejanas. Às 23h00, é a vez de Mickael Carreira subir ao palco para interpretar alguns dos maiores êxitos dos seus quase vinte anos de carreira, num concerto que inclui temas como “Porque Ainda Te Amo”, “Bailando” e “O Teu Lugar”.

À meia-noite, Santarém dará as boas-vindas a 2026 com o tradicional fogo de artifício, que marca o ponto alto da celebração. A festa prossegue a partir da 1h00 com a animação a cargo do DJ Vassalo, que promete manter a energia do público pela madrugada dentro.

O recinto abre ao público a partir das 21h00 e conta com várias carrinhas de street food, com farturas, pão com chouriço, hambúrgueres e bebidas, que proporcionam uma resposta gastronómica ao longo de toda a noite.

A autarquia convida a população e visitantes a participarem nesta celebração.

Etiquetas Relacionadas:
2026mickael carreirapassagem de anosantarém

