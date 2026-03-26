Cerimónias militares em Santarém provocam cortes de trânsito e restrições aéreas

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Nos dias 27 e 28 de março, Santarém vai registar cortes de trânsito e interdições de estacionamento devido às cerimónias militares de apresentação das Forças Armadas ao Presidente da República. As alterações afetarão várias artérias da cidade, incluindo acessos utilizados por quem se desloca a partir de Almeirim e outros concelhos vizinhos.

Entre as 08h00 e as 13h00 do dia 28 de março, a circulação estará totalmente suspensa na Avenida do Brasil, na Rua Dr. Teixeira Guedes, na Rua Reitor Pedro Calmon, na Rua Pedro Canavarro, na Avenida José Saramago e na Avenida 25 de Abril, entre a Rua do Regimento de Artilharia n.º 6 e a Avenida do Brasil. Haverá ainda restrições parciais nas rotundas do Largo Cândido dos Reis, do Círculo Cultural Scalabitano e no Largo Comendador Paulino da Cunha e Silva, bem como na Rua Ex-Combatentes do Ultramar até às 14h00.

O acesso à cidade por veículos pesados pela Avenida Escola Prática de Cavalaria, nas “Quatro Varas”, estará condicionado entre as 08h00 e as 13h00 do dia 28 de março, sendo recomendado o desvio pela Variante à EN3, a Circular Urbana D. Luís I.

As interdições de estacionamento terão início em diferentes datas e locais. Na Rua Dr. António José de Almeida e no Largo Comendador Paulino da Cunha e Silva (Parque do Choupal), as restrições decorrem entre 26 e 28 de março. Já na Rua dos Ex-Combatentes do Ultramar, o estacionamento estará interdito entre as 18h00 do dia 27 e as 14h00 do dia 28, enquanto no acesso ao Jardim dos Cravos a interdição decorre entre as 08h00 do dia 27 e as 13h00 do dia 28.

Paralelamente, será criada uma zona temporária de exclusão aérea no dia 28 de março, entre as 06h00 e as 19h00, que proíbe a operação de aviões, helicópteros, ultraleves, drones e outros dispositivos aéreos dentro da área definida, salvo operações autorizadas pelas autoridades competentes.

A Câmara Municipal de Santarém e o Gabinete da Autoridade Aeronáutica Nacional recomendam o planeamento antecipado das deslocações e a utilização de percursos alternativos, alertando para a possibilidade de constrangimentos na circulação durante o período das cerimónias.