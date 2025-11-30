Shopping cart

Economia

Há Festa: 42 anos – Chámel com nova gerência e a mesma qualidade

Por: Redação 30 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Pastelaria Chámel comemora, no dia 1 dezembro, 42 anos de existência e uma nova gerência com a Celeste Costa e o Nuno Carvalho.

Aqui pode encontrar pampilhos tradicionais e com sabores diversos (chocolate, caramelo salgado, kinder bueno, côco, amêndoa, noz, manga, maracujá, lima, ferrero rocher, frutos vermelhos e banoffee), o famoso arroz doce, fritos de Natal, broas, velhozes de abóbora, bolos de aniversário, pão de ló e massas variadas. Todas as semanas são vendidos mais de 700.


Sentados numa mesa ao canto da pastelaria que está completamente cheia, Celeste e Nuno explicam que “investir em Fazendas de Almeirim, em primeiro lugar, passou por comprar um ter- reno ao qual estamos a construir uma quinta para habitação e turismo rural a longo prazo”.

Esta segunda-feira, dia 1, para assinalar os 42 anos da Chámel e um da nova gerência, Celeste Costa e o Nuno Carvalho vão oferecer bolo de aniversário e bolo rei aos clientes. Não falte à festa.

(reportagem completa na edição de 1 de dezembro. Em breve nas bancas)

