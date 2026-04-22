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Detido por homicídio tentado na Feira do Cavalo da Golegã

Por: Redação 22 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve, hoje, um homem com 40 anos, indiciado pela prática do crime de homicídio, na forma tentada, na sequência de um desentendimento que resultou no esfaqueamento de um homem de 32 anos, que ficou ferido gravemente.

A ocorrência, que remonta à madrugada de 9 de Novembro, na Feira Nacional do Cavalo, na Golegã, e foi comunicada ao Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ, que procedeu à competente investigação, cumprindo, hoje, o mandado emitido para a detenção do suspeito.

O detido, com antecedentes policiais, entre os quais tráfico de estupefacientes e ofensas à integridade física, vai ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.

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