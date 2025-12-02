Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Sociedade

Suspeito de violação a monte

Por: Redação 02 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Polícia Judiciária, com apoio da GNR realizou uma grande operação, hoje de manhã, em Almeirim à procura de um homem que é suspeito de ter violado uma jovem de 15 anos.

Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, as autoridades não encontraram o homem suspeito mas prenderam um outro que já tinha sido julgado e condenado mas nunca se tinha entrega às autoridades.

Os primeiros contactos entre o alegado violador e a jovem começaram na internet através das redes sociais. A jovem aceitou encontrar-se com o homem, mas depois a situação terá saído do controlo.


(em atualização)

Notícias relacionadas

Sociedade

Fazendas de Almeirim sem água dia 11

BY-Redação 2 de Dezembro, 2025
Desporto

Acabou! Já não há inscrições

BY-Redação 2 de Dezembro, 2025
Desporto

CRIAL ganha dois títulos nacionais em judo

BY-Redação 1 de Dezembro, 2025
Desporto

Briga leva à paragem de jogo da 1.ª Divisão

BY-Redação 1 de Dezembro, 2025
Sociedade

Temperaturas vão baixar em Almeirim até aos 8 graus

BY-Redação 1 de Dezembro, 2025
Desporto

Miguel Arsénio brilha na Ásia

BY-Redação 1 de Dezembro, 2025