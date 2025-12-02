Suspeito de violação a monte

Imprimir

A Polícia Judiciária, com apoio da GNR realizou uma grande operação, hoje de manhã, em Almeirim à procura de um homem que é suspeito de ter violado uma jovem de 15 anos.

Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, as autoridades não encontraram o homem suspeito mas prenderam um outro que já tinha sido julgado e condenado mas nunca se tinha entrega às autoridades.

Os primeiros contactos entre o alegado violador e a jovem começaram na internet através das redes sociais. A jovem aceitou encontrar-se com o homem, mas depois a situação terá saído do controlo.





(em atualização)