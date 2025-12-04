Shopping cart

Economia

Associação de Municípios Portugueses do Vinho escolhe órgãos sociais em Santarém

Por: Redação 04 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) escolheu, em Santarém, os órgãos sociais para o próximo quadriénio, tendo o presidente da Câmara de Lagoa, no Algarve, Luís Encarnação, sido escolhido para liderar a estrutura.

Luís Encarnação foi eleito com 29 votos a favor e um em branco.

A assembleia eletiva decorreu na Casa do Campino e teve como único ponto da ordem de trabalhos a eleição dos corpos sociais.

Em declarações à Lusa, o novo presidente afirmou que o principal objetivo do mandato é “continuar a promover os territórios vinheteiros e apoiar os produtores”, destacando a aposta no enoturismo e na valorização dos municípios.

“Queremos ajudar os municípios a valorizar e divulgar os seus projetos enoturísticos, com o objetivo de atrair visitantes e dinamizar as economias locais”, disse, sublinhando a importância de combater o êxodo rural e de fixar população nos territórios do interior, onde se concentra a maioria dos associados.

O novo presidente destacou também a ambição de reforçar a dimensão da associação, que no último mandato cresceu mais de 50%, passando de 90 para quase 150 municípios.

A Associação de Municípios Portugueses do Vinho é uma entidade que reúne municípios com tradição vitivinícola em Portugal e foi criada a 30 de abril de 2007 com o objetivo de defender, promover e valorizar os territórios do nosso país com tradição vitivinícola.

