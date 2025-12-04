Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 4.DEZ

Por: Redação 04 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Não sou auto-suficiente, sou uma criatura necessitada de amor. E por isto sou pecador, o que neste sentido até tem uma dimensão positiva. Quando Pedro cai aos pés de Jesus e lhe diz: “Afasta-te de mim que sou pecador”, está a dizer: “Preciso de ser amado.” E há pessoas que não querem aceitar a necessidade de ser amadas neste sentido profundo. Apreciam muito que gostem delas, mas isso é o alimento do afagar do ego e não o reconhecer a sua carência estrutural.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

