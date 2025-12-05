Pingo Doce e GNR promovem almoço em Almeirim para apoiar idosos em situação de isolamento

Imprimir

O Pingo Doce e a Guarda Nacional Republicana (GNR) promoveram esta quinta-feira, dia 4 de dezembro, no Espaço Multiusos de Almeirim (IVV), o primeiro de cinco almoços de Natal destinados a apoiar idosos identificados como estando em situação de isolamento ou solidão extrema.

A iniciativa surge no âmbito o protocolo assinado entre as duas entidades, em 2022, e tem como objetivo chegar aos idosos que, segundo o Censo Sénior realizado anualmente pela GNR, se encontram em situação mais vulnerável. “Nós assinámos um protocolo para apoiar idosos que estão em situação de isolamento ou solidão extrema”, explica Mariana Lino, coordenadora de Responsabilidade Social e Impacto Local do Pingo Doce, em declarações ao Jornal O Almeirinense.

O encontro distrital de Santarém reuniu cerca de 110 idosos, um número ligeiramente acima do previsto, todos eles sinalizados pela GNR como pessoas que, por ausência de família próxima, distância dos filhos ou falta de rede de apoio, iriam passar o Natal sozinhos. “É uma forma de contribuir para que passem um Natal um bocadinho mais acompanhados, mesmo não sendo no próprio dia”, refere Mariana Lino, que destaca o impacto do convívio, da música e da partilha nesta época festiva.

O almoço contou com uma atuação inicial da Banda Sinfónica da GNR, seguida da animação do “Zé Mágico”, que percorreu as mesas e interagiu com os participantes. A Universidade Sénior de Almeirim (USAL) também marcou presença, antes do encerramento musical protagonizado pelo cantor Nel Monteiro, que contou ainda com a presença da apresentadora Maria Botelho Moniz.

A escolha do espaço, em Almeirim, resultou de uma avaliação conjunta da GNR e do Pingo Doce e teve em conta diversos critérios técnicos como a necessidade de uma cozinha industrial, acessibilidades e capacidade do recinto. “Vimos vários espaços no distrito, mas este foi o que melhor reunia todas as condições necessárias”, explica a coordenadora de Responsabilidade Social e Impacto Local do Pingo Doce.

Depois de Almeirim, os próximos almoços de Natal vão decorrer nos distritos de Coimbra, Beja, Évora e Aveiro, ao longo das próximas semanas, de forma a manter o compromisso de combater a solidão entre a população mais idosa.

Mariana Lino sublinha ainda a importância da iniciativa, ao proporcionar um momento de companhia, alegria e partilha a quem mais precisa nesta época do ano.