Santarém recebe concerto de Ano Novo solidário com a Orquestra Filarmónica Portuguesa

Santarém vai acolher, no dia 11 de janeiro de 2026, às 18h, o tradicional Concerto de Ano Novo, que este ano terá lugar no Centro Nacional de Exposições (CNEMA) e conta com a atuação da Orquestra Filarmónica Portuguesa, dirigida pelo maestro Osvaldo Ferreira. O espetáculo vai dar as boas-vindas ao novo ano com um programa dedicado às icónicas valsas vienenses da família Strauss, polkas e outras peças festivas.
De forma a manter a tradição solidária das edições anteriores, o concerto terá um bilhete de preço único de 5 euros, cujo valor reverte na integra para três instituições sociais do concelho: o Centro Social Interparoquial de Santarém, o Centro Social Serra do Alecrim e a Santa Casa da Misericórdia de Pernes.
Os bilhetes vão estar disponíveis a partir desta sexta-feira, dia 5 de dezembro, às 10h, através da plataforma BOL, bem como nas lojas Worten, FNAC e na bilheteira do Teatro Sá Bandeira, que funciona de terça a sexta-feira, entre as 10h e as 12h e das 14h às 16h.