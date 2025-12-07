Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 7.DEZ

Por: Redação 07 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura


Eu não tenho de me diminuir no sentido de me rebaixar, mas tenho de me diminuir, como Jesus fez, para me pôr ao nível do verdadeiro amor. São Paulo disse essa coisa tão bonita de Jesus se humilhar a si mesmo tomando a condição de servo. Ele, que era de condição divina, desfez-se (usou a expressão muito bonita “esvaziou-se”) de si próprio para se pôr na nossa condição humana, para nos poder amar.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

