Sociedade

Pode faltar a água em Fazendas no dia 11

Por: Redação 08 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A empresa Águas do Ribatejo informa que há forte possibilidade de constrangimentos e eventuais falhas nos sistemas de abastecimento e saneamento de Fazendas de Almeirim, dia 11 de dezembro, quinta-feira, entre as 08h00 e as 12h00.

Esta situação abrange os seguintes locais:
– Rua de São José
– Rua João da Silva Pombas
– Rua do Infantário
– Rua Heróis da Independência

A empresa diz estar empenhada em realizar este trabalho com a maior brevidade possível, e sugere aos consumidores que providenciem reservas para os consumos de água inadiáveis durante o período de falhas no abastecimento.

Após o restabelecimento do abastecimento, só deve consumir água quando esta se apresentar transparente. No caso de notar a turvação da água ou se necessitar de qualquer esclarecimento, contacte os nossos serviços pelo telefone 263 509 400 (dias úteis das 09h00 às 18h00) ou número verde e gratuito 800 20 20 40 (dias úteis entre as 18h00 e as 09h00 e sábados, domingos e feriados).

