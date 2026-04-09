Fazendense vence em Tomar, isola‑se na liderança e sonha com o título distrital

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A Associação Desportiva Fazendense reforçou a liderança do Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Santarém ao vencer, na noite desta quarta‑feira, 8 de abril, o União de Tomar por 2‑1, em jogo em atraso da 17.ª jornada, disputado no Estádio Municipal de Tomar.

A equipa de Fazendas de Almeirim entrou determinada e inaugurou o marcador logo aos 10 minutos, com golo de Gui. O segundo golo surgiu ainda na primeira parte, aos 28 minutos, num lance de bola parada, com Rodrigo Neves a ampliar a vantagem. O União de Tomar reduziu na segunda parte, aos 66 minutos.

Com esta vitória, o Fazendense segue agora isolado no primeiro lugar, com 58 pontos, mais quatro do que o Mação e sete de vantagem sobre o Porto Alto, quando faltam sete jornadas para o final da competição. O conjunto dos Charnecos passa a depender apenas de si próprio para alcançar o título distrital.

Para além do campeonato, o Fazendense está também na final da Taça do Ribatejo, pode alcançar a dobradinha e encerrar a temporada com dois troféus.