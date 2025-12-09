Santarém recebe ação de recolha de medula óssea para ajudar criança de 12 anos

Imprimir

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) vai realizar, na quarta-feira, dia 10 de dezembro, uma ação especial de recolha de potenciais dadores de medula óssea, no Posto da GNR de Santarém, entre as 9h e as 13h. O objetivo é aumentar a base de dados de dadores compatíveis e ajudar Afonso, uma criança de 12 anos que luta contra uma aplasia medular.

A doença, que compromete a produção de células sanguíneas na medula óssea, levou ao internamento prolongado do jovem no Centro Materno-Infantil do Norte, no Porto. Após diversos exames, não foi encontrada compatibilidade dentro da família, o que tornou urgente o reforço do número de inscritos como potenciais dadores.

A campanha, promovida pelos familiares de Afonso, pretende mobilizar a comunidade da região e alertar para a importância da doação de medula óssea, um gesto simples, mas que pode salvar vidas. Podem inscrever-se como dadores todas as pessoas entre os 18 e 35 anos, saudáveis e que nunca tenham recebido transfusões de sangue.

A família sublinha que o processo de inscrição é rápido e que cada novo registo pode ser determinante, não apenas para Afonso, mas também para outros doentes que aguardam por um dador compatível.

Para mais informações sobre o processo de inscrição como dador ou sobre a campanha, os interessados podem contactar a família através dos números 937 237 646 (Isabel Ribeiro, mãe do Afonso) ou 918 770 702 (Ricardo Ferreira, pai do Afonsos).