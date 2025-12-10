Shopping cart

Sociedade

Acidente na Estrada do Campo provoca três feridos

Por: Inês Ribeiro 10 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros provocou três feridos, esta quarta-feira, dia 10 de dezembro, ao final da tarde, na Estrada do Campo (EM 368), entre Almeirim e Alpiarça, um deles em estado grave e dois com ferimentos ligeiros.

As vítimas foram transportadas para o Hospital Distrital de Santarém (HDS). Dois dos feridos, de nacionalidade indiana, têm entre 30 e 40 anos, enquanto a terceira vítima, de nacionalidade romena, tem cerca de 40 anos.

O alerta foi dado às 17h04, foram mobilizados para o local um total de 14 operacionais e seis meios de emergência, entre eles, os Bombeiros Municipais de Alpiarça, uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e a VMER de Santarém. Está ainda prevista a chegada da Brigada de Trânsito para proceder à regulação do mesmo e à investigação das causas do acidente.

A estrada encontra-se cortada nos dois sentidos e está a causar constrangimentos significativos na circulação. As autoridades alertam os condutores para evitarem a zona até à normalização do trânsito.

