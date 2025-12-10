Alpiarça volta a pintar-se de vermelho com o Desfile de Pais e Mães Natais Motards

Imprimir

Alpiarça prepara-se para receber, no próximo dia 21 de dezembro, mais uma edição do tradicional Desfile de Pais e Mães Natais Motards, um evento que soma mais de duas décadas de história e que volta a trazer cor, música, convívio e solidariedade às ruas da vila.

O desfile tem início marcado para as 10h00, no Mercado de Natal de Alpiarça, seguindo depois pelas principais artérias da vila. Tal como é tradição, os motards fazem visitas a instituições locais de apoio a idosos e levam animação e espírito natalício aos utentes.

A iniciativa é promovida pelo Município de Alpiarça, pelo Moto Clube Charrua de Alpiarça e pelo Grupo de Amigos Motards de Alpiarça e Ribatejo. A participação é gratuita.

Este ano, a vertente solidária ganha especial destaque com a campanha “Um Brinquedo, Um Sorriso”, promovida pelo Município, que pretende recolher brinquedos novos ou usados em bom estado para distribuir por crianças de famílias carenciadas.

Durante a noite, a partir das 18h00, regressa a 2.ª edição do Desfile Noturno de Pais e Mães Natais Motards, que promete iluminar Alpiarça com motos decoradas com luzes e adereços natalícios.

O evento pretende dinamizar o comércio local e incentivar as famílias a saírem à rua para assistir ao espetáculo. Para participar no desfile noturno é necessária pré-inscrição, uma vez que o convívio final, reservado aos inscritos, inclui Sopa de Caldo Verde e Chouriço Assado.

A organização lança o desafio a todos os interessados: decorar motos, ou mesmo carros, em espírito natalício e juntar-se a um dia que pretende reforçar a tradição local e promover um ambiente festivo e solidário em toda a vila.