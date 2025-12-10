Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Cultura
  • Gala de Natal da USAL com convidados especiais no Cine Teatro de Almeirim
Cultura

Gala de Natal da USAL com convidados especiais no Cine Teatro de Almeirim

Por: Daniel Cepa 10 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Universidade Sénior de Almeirim (USAL) realiza esta quinta-feira, 11 de dezembro, pelas 21h00, a sua Gala de Natal no Cine Teatro, num espetáculo que junta várias valências artísticas da instituição e conta ainda com a presença de cantores convidados.

O evento reúne em palco o Coro da USAL, o grupo de dança “As Panteras”, o Grupo de Danças Sociais e o Rancho Folclórico da USAL, num alinhamento que mostra o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo.

A gala contará também com atuações de David Gurita e Débora D’Oliveira, ambos participantes do The Voice 2025, e de Diogo Pombas, considerado a revelação do Fado em 2025.

Os bilhetes têm um custo simbólico de 3 euros e podem ser adquiridos na sede da USAL. O evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim, da Junta de Freguesias de Almeirim e da Associação Sénior de Almeirim.

Etiquetas Relacionadas:
culturauniversidade sénior de almeirimusal

Notícias relacionadas

Política

Câmara chama associações para reunião

BY-Redação 10 de Dezembro, 2025
Entrevista

“No rancho sinto-me em casa”

BY-Daniel Cepa 19 de Novembro, 2025
Cultura

Cristina Torre inaugura Exposição de Arte Sacra e Decorativa na Galeria Municipal de Almeirim

BY-Daniel Cepa 15 de Novembro, 2025
Cultura

Diogo Pombas distinguido na Gala de Fado d’A Voz do Operário

BY-Redação 11 de Novembro, 2025
Cultura

Festival Guitarra d’Alma regressa de 7 a 15 de novembro em Almeirim

BY-Daniel Cepa 28 de Outubro, 2025
Região

Moto Clube Charrua celebra 33 anos de paixão pelas duas rodas em Alpiarça

BY-Daniel Cepa 24 de Outubro, 2025