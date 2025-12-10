Gala de Natal da USAL com convidados especiais no Cine Teatro de Almeirim

Imprimir

A Universidade Sénior de Almeirim (USAL) realiza esta quinta-feira, 11 de dezembro, pelas 21h00, a sua Gala de Natal no Cine Teatro, num espetáculo que junta várias valências artísticas da instituição e conta ainda com a presença de cantores convidados.

O evento reúne em palco o Coro da USAL, o grupo de dança “As Panteras”, o Grupo de Danças Sociais e o Rancho Folclórico da USAL, num alinhamento que mostra o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo.

A gala contará também com atuações de David Gurita e Débora D’Oliveira, ambos participantes do The Voice 2025, e de Diogo Pombas, considerado a revelação do Fado em 2025.

Os bilhetes têm um custo simbólico de 3 euros e podem ser adquiridos na sede da USAL. O evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim, da Junta de Freguesias de Almeirim e da Associação Sénior de Almeirim.