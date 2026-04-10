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Chamusca assinala V Centenário do matrimónio da Infanta D. Isabel com o imperador Carlos V

Por: Daniel Cepa 10 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

O Edifício São Francisco, na Chamusca, vai acolher no próximo dia 14 de abril o colóquio “Comemorações do V Centenário do Matrimónio da Infanta D. Isabel de Portugal com o Imperador Carlos V: Histórias e Vivências”, integrado nas celebrações dos 500 anos de um dos acontecimentos marcantes da história europeia.

A iniciativa reúne vários investigadores, que irão abordar diferentes perspetivas históricas, artísticas e culturais relacionadas com o casamento da Infanta D. Isabel de Portugal com o imperador do Sacro Império Romano‑Germânico, um matrimónio que teve forte impacto político, dinástico e diplomático na Europa do século XVI.

O programa do colóquio inclui diversas comunicações, momentos de debate e termina com uma visita orientada à Igreja Matriz da Chamusca, permitindo uma aproximação ao contexto histórico e patrimonial local associado às comemorações.

O colóquio decorre ao longo do dia 14 de abril, no Edifício São Francisco, sendo a entrada gratuita, mediante inscrição obrigatória até 10 de abril.

As inscrições podem ser efetuadas através de formulário online e mais informações estão disponíveis no site oficial do Município da Chamusca.

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