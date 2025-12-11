Shopping cart

Região

Câmara de Alpiarça assina protocolo de colaboração pela educação ambiental e valorização do património natural

Por: Redação 11 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Município de Alpiarça assinou esta manhã, dia 11 de dezembro de 2025, um protocolo de colaboração com a Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA – aana.pt ), reforçando o compromisso comum com a proteção do ambiente e a valorização do património natural do concelho.

O documento foi assinado pela Presidente da Câmara Municipal, Sónia Sanfona , pelo Presidente da AANA, Joaquim Nascimento e pelo Tesoureiro da AANA, Mário dos Santos.

Ao longo do ano letivo 2025/2026, serão desenvolvidas várias atividades com os alunos do Agrupamento de Escolas José Relvas: oficinas ambientais, visitas ao Paul da Goucha, ações de reflorestação, hortas escolares, campanhas de sensibilização e muito mais!

Com este acordo, a autarquia apoia o trabalho da AANA com meios financeiros, logísticos e de transporte, promovendo a educação ambiental junto da comunidade escolar.

