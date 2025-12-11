PSP doa instrumentos musicais ao Conservatório de Música de Santarém

Imprimir

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Santarém realizou, no dia 4 de dezembro, uma cerimónia de cedência de instrumentos musicais ao Conservatório de Música de Santarém, seguida de uma sessão de imposição de condecorações a vários elementos da força policial e a uma entidade local. Os eventos decorreram no Salão Nobre do Comando, a partir das 10h30, e contaram com a presença do diretor nacional da PSP, superintendente-chefe Luís Carrilho.

No primeiro momento, foi formalizada a entrega de instrumentos musicais pela Banda Sinfónica da PSP ao Conservatório. O protocolo, intermediado pela PSP, prevê a oferta de equipamentos em fim de vida útil, mas ainda adequados à aprendizagem, de forma a permitir aos estudantes reduzir os custos associados ao acesso a instrumentos.

A segunda parte da cerimónia foi dedicada ao reconhecimento de polícias do Comando Distrital. Foram atribuídas medalhas de assiduidade de duas e três estrelas, correspondentes a 20 e 30 anos de serviço, e medalhas de comportamento exemplar nos graus ouro e prata, referentes a 25 e 15 anos de conduta exemplar. Houve ainda lugar para a entrega de uma medalha de serviços distintos, uma medalha de mérito de segurança pública e uma medalha de mérito e valor policial.

Esta última distinção foi atribuída a Diamantino Duarte, ex-presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, em reconhecimento da colaboração prestada à PSP em múltiplos contextos, incluindo situações de intempérie que afetaram instalações do Comando, bem como pela disponibilidade demonstrada ao longo dos anos.

As cerimónias incluíram também a atuação musical do aluno Nuno Sasseti, do Conservatório, que interpretou uma peça de flauta transversal. O evento contou com intervenções do comandante distrital da PSP, superintendente Luís Serafim, do vice-presidente do Conservatório, Pedro Oliveira, e do diretor nacional da PSP.