Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 11.DEZ

Por: Redação 12 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura


Há uma realidade muito importante que nos pode salvar do vazio e do desespero, é a comunicação com Deus, a oração. É a oração que temos de recuperar, é uma tragédia que as pessoas ao menos não o tentem. Havendo tantos testemunhos de que a oração é o estar ligado por dentro e que nos salva, como é que há tantas pessoas que insistem em não tentar, em orgulhosamente afirmar não precisarem disso? Quando afinal andam a precisar absolutamente do encontro com o transcendente!
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

