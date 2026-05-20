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Sociedade

Calor regressa a Almeirim com máximas a aproximarem‑se dos 40 graus

Por: Daniel Cepa 20 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

As temperaturas máximas vão subir de forma acentuada em Almeirim a partir desta quarta‑feira, com valores que poderão atingir 36 e 37 graus nos próximos dias, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a previsão para o concelho de Almeirim, na quarta‑feira são esperados 33 graus de máxima e 13 de mínima, valores que sobem na quinta‑feira para 34 graus de máxima e 14 de mínima. Na sexta‑feira, o termómetro deverá chegar aos 36 graus, com mínimas de 16, enquanto no sábado está previsto o pico de calor, com 37 graus de máxima e 16 de mínima.

Nos dias seguintes, as temperaturas mantêm‑se elevadas, com máximas acima dos 35 graus e mínimas entre 15 e 17 graus, o que indica noites mais quentes e menor arrefecimento durante a madrugada.

Este aumento está associado à entrada de ar quente vindo do Norte de África, que afeta especialmente o Vale do Tejo, onde se insere Almeirim.

Para além do calor, está também prevista a possível presença de poeiras em suspensão, o que poderá deixar o céu mais turvo nos próximos dias.

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