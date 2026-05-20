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Cultura

Arraial Popular anima Fazendas de Almeirim a 28 de junho

Por: Inês Ribeiro 20 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

Fazendas de Almeirim recebe, no próximo dia 28 de junho, mais uma edição do “Arraial Popular”, iniciativa dedicada às tradições populares portuguesas e às marchas populares, que terá lugar no Centro Cultural da freguesia.

O evento, de entrada livre, começa às 14h00 e vai contar com serviço de bar, comidas e doces, num ambiente típico dos arraiais populares de verão. A animação musical estará a cargo do DJ Cremalheira.

Organizado pela Marcha Popular de Fazendas de Almeirim, com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e de outras entidades locais, o arraial terá como principal destaque o desfile de marchas populares, marcado para as 15h00. O cortejo terá partida junto à Junta de Freguesia em direção ao Centro Cultural de Fazendas de Almeirim, onde as atuações terão início pelas 16h00.

O cartaz reúne grupos de diferentes localidades, num encontro que pretende promover o convívio e preservar as tradições culturais associadas às marchas populares. Entre os participantes confirmados estão a Marcha Mercados de Lisboa, a Marcha Popular de Fazendas de Almeirim, a Marcha da Família Pé da Pedreira/Alcanede, a Marcha das Mulheres Barreirinhas e Murteira de Alcanede, a Marcha Nossa Senhora de Machede, a Marcha da Carregueira e Arrepiado/3 Marchas, a Marcha Benfica do Ribatejo, a Marcha Crial/Almeirim e a Marcha Almeirim.

A organização apela à participação da população numa tarde marcada pela música popular, pelos trajes tradicionais e pelo espírito festivo característico desta época do ano.

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