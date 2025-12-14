Shopping cart

Desporto

Tigres vencem no Pavilhão da Luz e sobem ao sexto lugar

Por: Daniel Cepa 14 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Hóquei Clube Os Tigres venceu na tarde de sábado, 13 de dezembro, a equipa B do Sport Lisboa e Benfica por 2-1, em jogo disputado no Pavilhão da Luz, a contar para o Campeonato Nacional da 2.ª Divisão.

A formação almeirinense mostrou eficácia e garantiu os três pontos com golos de Francisco Santos e Alexandre Costa, num encontro equilibrado frente a um adversário direto.

Com esta vitória, o Hóquei Clube Os Tigres sobe ao sexto lugar da classificação, reforçando a boa fase no campeonato.

Na próxima jornada, a equipa orientada por Luís Cunha recebe o Alcobacense no Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim, no sábado, às 18h.

