AANA promove workshop de desenho na natureza e convívio de Natal em Alpiarça

Imprimir

A Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA), com o apoio da Câmara Municipal de Alpiarça, promoveu no sábado, dia 13 de dezembro, um workshop de desenho na natureza, realizado na Reserva Natural Local do Paul da Gouxa. A iniciativa decorreu durante a manhã e reuniu cerca de uma dezena de participantes.

A sessão foi orientada por Marta Ferreira, que apresentou diferentes técnicas e abordagens ao desenho ao ar livre, de forma a incentivar a observação da paisagem e o contacto direto com a natureza. Os participantes, que levaram consigo materiais como papel, lápis, canetas ou aguarelas, tiveram a oportunidade de desenvolver a criatividade num ambiente natural privilegiado.

A atividade teve início com um momento de receção promovido pela direção da AANA, que acolheu os participantes com o tradicional “café das velhas” e os bolos “ferraduras”, também conhecidos em Alpiarça como “bolo de noivo”, num gesto de valorização das tradições locais.

De acordo com a associação, o workshop teve como principais objetivos promover a criatividade e a valorização da Reserva Natural Local do Paul da Gouxa, metas que a organização considera terem sido plenamente alcançadas.

No mesmo dia, ao início da noite, a AANA realizou ainda o seu jantar-convívio de Natal, que decorreu no restaurante do Clube Desportivo “Os Águias”, em Alpiarça. O encontro juntou cerca de 20 participantes, entre eles, membros dos órgãos sociais da associação e familiares, num ambiente de confraternização.

O jantar contou com animação musical a cargo de Fernando Ventura, aluno da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1.º de Dezembro, ao acordeão, acompanhado por José Filipe na guitarra. A iniciativa terminou com a apresentação dos votos de Boas Festas e de um Feliz 2026 por parte da direção da AANA.