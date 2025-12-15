Acidente grave provoca um morto em Almeirim

Imprimir

Uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um trator provocou três vítimas, uma mortal, um ferido em estado crítico e um ferido em estado muito grave, esta segunda-feira, dia 15 de dezembro, na na EN114, que liga Almeirim à Raposa, no início das pinheiras.

De acordo com informações recolhidas pelo Jornal O Almeirinense, a vítima mortal é o condutor do veículo ligeiro de passageiros, tendo o óbito sido declarado às 18h03. O homem tinha 50 anos e nacionalidade alemã, mas residência legal em Portugal. A mulher que seguia como passageira na viatura encontra-se em estado crítico, enquanto o condutor do trator sofreu ferimentos muito graves.

O alerta foi dado às 16h57 e foram mobilizados para o local 32 operacionais e 13 meios, entre eles, a GNR e os Bombeiros Voluntários de Almeirim.

Em consequência da colisão, a estrada foi cortada em ambos os sentidos, com as autoridades a recomendar aos automobilistas que procurem rotas alternativas enquanto decorrem as operações de socorro e investigação. Não há previsão para a reabertura da via.