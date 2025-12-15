St. Dominic’s Gospel Choir atua em Almeirim no Concerto de Ano Novo

Imprimir

O Espaço Multiusos de Almeirim recebe, no dia 10 de janeiro de 2026, pelas 21h30, o Concerto de Ano Novo, que este ano será protagonizado pelo St. Dominic’s Gospel Choir. A iniciativa pretende assinalar o início do novo ano com um espetáculo musical marcado pela energia, emoção e espírito de celebração.

Conhecido pelas suas atuações intensas e envolventes, o St. Dominic’s Gospel Choir traz a Almeirim um concerto de gospel descrito como dinâmico e contagiante, num espetáculo pensado para todos. A atuação promete combinar qualidade vocal, emoção e uma forte ligação com o público, características que fazem do coro um grupo reconhecido nacional e internacionalmente.

A entrada é gratuita, embora esteja sujeita ao levantamento prévio de bilhete. Os ingressos podem ser levantados no Espaço do Cidadão de Almeirim. A autarquia aconselha a sua recolha atempadamente.

Com uma duração aproximada de 1h20, o espetáculo enquadra-se na programação cultural do concelho, que aposta numa oferta diversificada e acessível.

Para mais informações, os interessados podem contactar a organização através do endereço eletrónico bilheteiraalmeirim@gmail.com.