Últimos bilhetes disponíveis para concerto de Carolina de Deus em Almeirim

A artista Carolina de Deus sobe esta sexta-feira, dia 27 de fevereiro, ao palco do Espaço Multiusos de Almeirim (IVV), às 21h30, para apresentar o espetáculo “Feliz(mente) Triste”, integrado na sua atual digressão nacional.

O concerto promete uma noite marcada pela intensidade emocional, pela proximidade com o público e por um registo intimista que tem caracterizado os trabalhos mais recentes da artista.

Ao longo do espetáculo, Carolina de Deus interpreta temas que exploram emoções como a vulnerabilidade, a felicidade e a melancolia, num cruzamento entre música, palavra e reflexão. Uma proposta artística envolvente que tem conquistado plateias em várias cidades do país e que hoje chega a Almeirim para um encontro especial com o público ribatejano.

A iniciativa integra a programação cultural promovida no concelho, com o objetivo de reforçar a oferta de espetáculos ao vivo e atrair públicos de diferentes faixas etárias. Os bilhetes têm o custo de dez euros e as últimas unidades encontram-se disponíveis para venda na Tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim.