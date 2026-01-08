Shopping cart

  Sociedade Instrução Coruchense abre o ano com concerto no Pavilhão Multiusos
Por: Inês Ribeiro 08 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Sociedade Instrução Coruchense (SIC) promove no próximo domingo, dia 11 de janeiro, pelas 16 horas, o seu tradicional Concerto de Ano Novo, no Pavilhão Multiusos de Coruche. A iniciativa tem entrada gratuita e integra a programação de Natal do Município.

Sob o mote “Venha Conhecer a Banda por Dentro”, o concerto pretende proporcionar uma experiência de maior proximidade entre o público e a banda, dando a conhecer o seu funcionamento interno, os músicos que a compõem e a dinâmica de trabalho de uma das instituições culturais mais antigas e representativas do concelho.

O espetáculo assume também um caráter simbólico, assinalando o início de um novo ano através da música e do convívio, num encontro pensado para públicos de todas as idades. A proposta reforça o papel da SIC na promoção cultural local e na valorização da música filarmónica.

camara de corucheconcerto de ano novocoruche

