Almeirim acolhe conferência sobre produtividade e resiliência nos frutos secos

O Espaço Multiusos de Almeirim recebe, no próximo dia 11 de março, as “Conferências Vida Rural”, iniciativa que vai juntar produtores, técnicos, investigadores e empresas para debater os desafios e oportunidades do setor dos frutos secos, com especial enfoque na amêndoa.

Uma década depois dos grandes investimentos no amendoal um pouco por todo o país, o setor reconhece que a produtividade ficou aquém das expectativas. Alterações climáticas, menor número de horas de frio, doenças, escolha de variedades e limitações de solo são alguns dos fatores que têm condicionado os resultados.

O encontro, em Almeirim, pretende fazer o ponto da situação e identificar caminhos para aumentar a rentabilidade e a resiliência das explorações.

O programa arranca às 8h45 com a acreditação e às 9h15 com as boas-vindas.

Durante a manhã, o foco estará na produtividade e eficiência hídrica, com intervenções sobre reutilização de águas residuais tratadas em amendoal, novas tecnologias de rega subterrânea (Deep Roots Irrigation) e ensaios de amendoal em sequeiro, analisando alternativas para reduzir custos e consumo de água.

No segundo painel da manhã, dedicado à produtividade e otimização, serão apresentados resultados de ensaios de poda e sistemas de condução em modelos superintensivos, bem como uma reflexão sobre a escolha das variedades mais adequadas, incluindo o potencial de material genético nacional. A manhã termina com uma conversa entre especialistas do setor sobre os primeiros anos de produção em sebe.

Da parte da tarde, o debate centra-se nas projeções climáticas e sustentabilidade, com análise do impacto da redução das horas de frio na cultura, a relação entre vegetação espontânea e antracnose e uma mesa-redonda sobre agricultura regenerativa em amendoal.

O encerramento será dedicado às oportunidades de diversificação, debatendo o potencial de culturas como castanha, avelã, pistácio e noz, bem como o desenvolvimento de produtos de maior valor acrescentado.

A participação está sujeita a inscrição obrigatória. O programa completo e as restantes informações estão disponíveis na página oficial do evento.