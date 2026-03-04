Shopping cart

Cristina Branco celebra a força feminina em concerto no Espaço Multiusos de Almeirim

Por: Inês Ribeiro 04 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A cantora Cristina Branco sobe ao palco do Espaço Multiusos de Almeirim (IVV) no próximo dia 10 de abril, pelas 21h30, para um concerto integrado na iniciativa “Mulheres de Abril”. O espetáculo assinala a celebração da força, da liberdade e da voz feminina através da música.

Reconhecida como uma das mais importantes intérpretes da música portuguesa contemporânea, Cristina Branco apresenta-se em Almeirim para um concerto que promete cruzar emoção e poesia, características que têm marcado o seu percurso artístico. Com uma carreira consolidada em Portugal e no estrangeiro, a artista é conhecida pela forma como reinventa o fado e outros repertórios tradicionais, estabelecendo pontes com novas sonoridades e autores.

A iniciativa “Mulheres de Abril” enquadra-se nas comemorações associadas ao mês de abril, evocando os valores de liberdade e igualdade que marcaram a história do país. O concerto pretende destacar o contributo feminino na cultura e na sociedade, através de uma noite dedicada à música e à celebração.

Os bilhetes têm o valor de dez euros e encontram-se à venda na Tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim e na plataforma Ticketline.

A organização convida o público a participar numa noite que se antevê como um dos momentos culturais de destaque na programação local de abril.

