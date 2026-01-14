Espaço Multiusos de Almeirim recebe espetáculo de Carolina de Deus

Imprimir

O Espaço Multiusos de Almeirim recebe, no próximo dia 27 de fevereiro, pelas 21h30, o espetáculo “Feliz (mente) Triste”, protagonizado pela cantora e compositora Carolina de Deus.

O concerto integra a digressão homónima da artista e propõe uma experiência musical marcada pela intensidade emocional, onde a música se cruza com a palavra e a reflexão. Ao longo do espetáculo, Carolina de Deus apresenta temas que exploram emoções como a vulnerabilidade, a felicidade e a melancolia, num registo intimista que tem caracterizado os seus trabalhos mais recentes.

A iniciativa insere-se na programação cultural promovida no concelho de Almeirim e pretende reforçar a oferta de espetáculos ao vivo, atraindo públicos de diferentes faixas etárias.

Os bilhetes têm o custo de dez euros e encontram-se disponíveis para venda na Tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim e através da plataforma Ticketline.