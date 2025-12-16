Menina de 10 anos atropelada em Almeirim

Imprimir

Uma menina de 10 anos ficou ferida na sequência de um atropelamento ocorrido ao início da tarde desta terça-feira, 16 de dezembro, na rotunda das Finanças, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, a criança seguia numa trotinete quando foi abalroada por uma viatura ligeira de mercadorias, sofrendo ferimentos considerados ligeiros. O alerta foi dado cerca das 13h15.

Após ter sido estabilizada no local, a vítima foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Almeirim, com seis operacionais apoiados por duas viaturas. A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.