Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Sociedade

Menina de 10 anos atropelada em Almeirim

Por: Daniel Cepa 16 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Uma menina de 10 anos ficou ferida na sequência de um atropelamento ocorrido ao início da tarde desta terça-feira, 16 de dezembro, na rotunda das Finanças, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, a criança seguia numa trotinete quando foi abalroada por uma viatura ligeira de mercadorias, sofrendo ferimentos considerados ligeiros. O alerta foi dado cerca das 13h15.

Após ter sido estabilizada no local, a vítima foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Almeirim, com seis operacionais apoiados por duas viaturas. A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.

Etiqueta Relacionada:
atropelamento

Notícias relacionadas

Sociedade

Idosa gravemente ferida após ter sido atropelada em Almeirim

BY-Inês Ribeiro 25 de Novembro, 2025
Região

Atropelamento em passagem de nível provoca uma vítima mortal em Santarém

BY-Inês Ribeiro 23 de Outubro, 2025
Sociedade

Tenta atropelar militares da GNR e coloca-se em fuga

BY-Daniel Cepa 11 de Setembro, 2025
Sociedade

Atropelamento provoca um ferido ligeiro em Almeirim

BY-Inês Ribeiro 23 de Junho, 2025
Sociedade

Jovem atropelado com gravidade em Fazendas de Almeirim

BY-Daniel Cepa 26 de Março, 2025
Sociedade

Morreu a criança que foi atropelada na estrada do campo na Chamusca

BY-Daniel Cepa 20 de Março, 2025