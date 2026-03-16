Idoso ferido em atropelamento em Fazendas de Almeirim

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Um homem com cerca de 75 anos sofreu ferimentos leves na sequência de um atropelamento ocorrido na manhã desta segunda-feira, 16 de março, na Rua Doutor Guilherme Nunes Godinho, em Fazendas de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, a vítima foi atropelada, fora da passadeira, por um veículo ligeiro de passageiros, tendo sofrido várias escoriações. O homem foi assistido no local e posteriormente transportado para o Hospital Distrital de Santarém.

Nas operações de socorro estiveram sete operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas. A GNR de Alpiarça tomou conta da ocorrência.

O alerta foi dado às 10h56.