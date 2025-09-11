Tenta atropelar militares da GNR e coloca-se em fuga

Um condutor de uma viatura ligeira tentou atropelar militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) e colocou-se em fuga na tarde desta quinta-feira, 11 de setembro, em Alpiarça.

Segundo apurou O Almeirinense, o indivíduo terá sido mandado parar pelos militares, mas não obedeceu à ordem e tentou atropelá-los, acabando por fugir de seguida.

Os militares iniciaram a perseguição e solicitaram reforços ao Posto Territorial de Almeirim, estando em curso diligências para localizar e deter o suspeito.

(em atualização)