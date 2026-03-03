Jovem atropelada na passadeira em Almeirim

Imprimir

Uma jovem foi atropelada na tarde desta terça-feira, dia 3 de março, numa passadeira na Avenida 25 de Abril, em Almeirim, tendo sofrido ferimentos considerados ligeiros.

O alerta foi dado às 14h45, tendo sido mobilizados para o local sete operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas.

A vítima recebeu assistência no local e foi posteriormente transportada para o Hospital Distrital de Santarém.

A Guarda Nacional Republicana de Almeirim tomou conta da ocorrência e registou o incidente.