Atropelamento em passagem de nível provoca uma vítima mortal em Santarém

Um atropelamento ferroviário que ocorreu na manhã desta quinta-feira, dia 23 de outubro, junto à estação de Santarém, provocou uma vítima mortal e levou a condicionamentos na circulação da Linha do Norte, confirmou a Infraestruturas de Portugal (IP) à agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte, a passagem de nível encontrava-se em pleno funcionamento, com sinalização ativa e as cancelas baixadas no momento do acidente. No entanto, a vítima terá ignorado as barreiras e atravessado a via, sendo atingida por um comboio que circulava naquele troço.

O alerta foi dado às 09h14, tendo sido mobilizados oito operacionais e três viaturas do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo da Proteção Civil, que confirmou o óbito no local.

A circulação ferroviária mantém-se condicionada nos dois sentidos, com os comboios a circular apenas numa das linhas, enquanto decorrem os trabalhos das autoridades.