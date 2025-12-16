Sónia Sanfona lidera Águas do Ribatejo. Joaquim Catalão no Conselho de Administração

Imprimir

Sónia Sanfona, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, é a nova Presidente do Conselho de Administração da Águas do Ribatejo, sucedendo a Francisco Silvestre de Oliveira, que ocupou o cargo ao longo dos últimos 12 anos.



Joaquim Catalão, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim e Nuno Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Coruche, juntam-se à autarca de Alpiarça no Conselho de Administração da empresa intermunicipal.



“É com muito entusiasmo e sentido de responsabilidade que encaro esta missão. A prioridade passa por dar uma resposta positiva aos muitos desafios que se colocam no setor da água e saneamento, dando continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela empresa.” afirma a recém-eleita Presidente do Conselho de Administração da AR.



Segundo Sónia Sanfona, “É fundamental que se mantenha o espírito de coesão e solidariedade entre todos os Municípios, que foi determinante para tornar a Águas do Ribatejo uma referência a nível nacional.”



José Trincão Marques, Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, foi eleito Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Nuno Mira, Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, será o Secretário da Mesa da Assembleia Geral.



Os novos órgãos sociais da Águas do Ribatejo, que foram eleitos por unanimidade, vão iniciar funções no próximo dia 1 de janeiro de 2026.