Sónia Sanfona lidera Águas do Ribatejo. Joaquim Catalão no Conselho de Administração

Por: Redação 16 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Sónia Sanfona, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, é a nova Presidente do Conselho de Administração da Águas do Ribatejo, sucedendo a Francisco Silvestre de Oliveira, que ocupou o cargo ao longo dos últimos 12 anos.

Joaquim Catalão, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim e Nuno Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Coruche, juntam-se à autarca de Alpiarça no Conselho de Administração da empresa intermunicipal.

“É com muito entusiasmo e sentido de responsabilidade que encaro esta missão. A prioridade passa por dar uma resposta positiva aos muitos desafios que se colocam no setor da água e saneamento, dando continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela empresa.” afirma a recém-eleita Presidente do Conselho de Administração da AR.

Segundo Sónia Sanfona, “É fundamental que se mantenha o espírito de coesão e solidariedade entre todos os Municípios, que foi determinante para tornar a Águas do Ribatejo uma referência a nível nacional.”

José Trincão Marques, Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, foi eleito Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Nuno Mira, Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, será o Secretário da Mesa da Assembleia Geral.

Os novos órgãos sociais da Águas do Ribatejo, que foram eleitos por unanimidade, vão iniciar funções no próximo dia 1 de janeiro de 2026.

