Assembleia Municipal de Almeirim aprova voto de congratulação pelos 70 anos do jornal ‘O Almeirinense’

Imprimir

Assembleia Municipal de Almeirim aprovou, por unanimidade, na sessão ordinária realizada no dia 16 de dezembro, um voto de congratulação ao jornal ‘O Almeirinense’, por ocasião dos 70 anos de atividade desta publicação.

A proposta foi apresentada pelo Grupo Municipal do Partido Socialista, que destacou o percurso do jornal enquanto órgão de comunicação social local, regional e intermunicipal, sublinhando o serviço público prestado ao longo de sete décadas.

No voto de congratulação é referido que o mesmo foi “fundado em 1955 pelo padre Oliveiros de Jesus Reis, ‘O Almeirinense’ tem sede em Almeirim, é propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim e mantém uma publicação quinzenal regular desde a década de 1950”.

“Ao longo deste período, o jornal afirmou-se como uma referência da imprensa regional, com uma linha editorial independente e próxima da população, acompanhando a vida social, cultural, desportiva, económica e cívica do concelho”, pode ler-se.

No texto do voto, a Assembleia Municipal reconhece o papel desempenhado pelo jornal na valorização da identidade almeirinense, na preservação da memória coletiva e no reforço da participação cívica, acompanhando a evolução do concelho e da região.

A deliberação inclui ainda o envio do voto de congratulação ao presidente da Câmara Municipal de Almeirim, às juntas de freguesia do concelho, à Direção e trabalhadores de ‘O Almeirinense’ e aos restantes órgãos de comunicação social locais e regionais, formulando votos de continuidade e sucesso na missão ao serviço da comunidade.