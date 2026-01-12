Deputados municipais do Chega de Almeirim desfiliam-se do partido

Imprimir

Os deputados municipais Flávio Rodrigues e Ana Margarida Ferreira passaram a deputados não inscritos na Assembleia Municipal de Almeirim, após se terem desfiliado do partido Chega.

Em declarações a O ALMEIRINENSE, Flávio Rodrigues confirma a decisão e garante que irá continuar a trabalhar em prol da população.

“Pedi o afastamento definitivo e a desvinculação do partido CHEGA. Passo a independente na Assembleia Municipal e vou continuar a exercer o meu serviço público pelos almeirinenses que votaram em mim”, afirma o eleito.

A decisão estará relacionada com conflitos internos no seio da concelhia do partido, apurou O ALMEIRINENSE.

Flávio Rodrigues era o líder da bancada do Chega na Assembleia Municipal, enquanto Ana Margarida Ferreira era deputada municipal eleita pelo mesmo partido.

Nas últimas eleições autárquicas, o Chega elegeu cinco elementos para a Assembleia Municipal de Almeirim. Com a passagem destes dois eleitos a não inscritos, o partido passa a contar apenas com três representantes naquele órgão autárquico: Inês Graça, Diogo Pombas e Sílvia Ventura.

A comunicação formal ao presidente da Assembleia Municipal de Almeirim sobre a decisão de ambos passarem a independentes já foi efetuada e será oficializada esta segunda-feira, dia 12 de janeiro, durante a sessão extraordinária daquele órgão.

Flávio Rodrigues integra ainda a Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, na qualidade de deputado municipal.