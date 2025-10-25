Jornal “O Almeirinense” celebra 70 anos de história dedicados a Almeirim e à região

O jornal “O Almeirinense” assinala este sábado, dia 25 de outubro de 2025, 70 anos de publicação ininterrupta. Fundado em 1955 pelo padre Oliveiros de Jesus Reis, este periódico é desde então um dos principais pilares da imprensa regional, mantendo uma linha editorial independente e próxima das pessoas.

De publicação quinzenal, “O Almeirinense” é propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, facto que lhe confere independência editorial, sem vínculos ao poder político ou económico. Ao longo das décadas, o jornal acompanhou o crescimento do concelho e da região, cobrindo temas de sociedade, cultura, política, desporto, economia e eventos locais, com uma atenção constante à vida comunitária.

Com sede em Almeirim, o jornal tem como principal área de abrangência o concelho de Almeirim, mas estende também a sua cobertura aos concelhos vizinhos, mantendo uma ligação forte a todo o distrito de Santarém.

Na primeira década do séc. XXI, “O Almeirinense” deu um passo importante na sua modernização ao lançar a edição digital, tornando acessível a informação local aos leitores espalhados por Portugal e pelas comunidades emigrantes.

Em setembro de 2011, nascia a AlmeirinenseTV, com um canal no YouTube dedicado à produção de reportagens, entrevistas e transmissões em direto, reforçando a aposta no jornalismo multimédia. Em 2020, o jornal inaugurou o estúdio próprio de produção audiovisual, que veio consolidar a sua presença digital e permitiu o desenvolvimento de novos formatos, como o podcast “Sopa da Pedra com…”, que dá voz a personalidades locais.

Entre as suas iniciativas de destaque está também a Gala O Almeirinense, evento bianual que distingue personalidades e instituições locais, com destaque para os Prémios Carreira e Mérito e Excelência, reconhecendo o contributo de quem valoriza o nome de Almeirim.

Ao longo destas sete décadas, “O Almeirinense” tem mantido viva a história local, recuperando memórias e acontecimentos que marcaram o concelho.

Com presença ativa nas redes sociais, edição em papel e online, o jornal chega hoje a leitores de todas as idades e classes sociais, mantendo-se fiel à sua missão: “a informar sobretudo almeirinenses mas também os nossos concelhos vizinhos”, apostando na “qualidade de informação em todas as suas vertentes, na edição papel, edição online e nas redes sociais”.

Setenta anos depois da sua primeira edição, o jornal “O Almeirinense” continua a ser a voz da terra e das suas gentes, sendo um exemplo de resistência, identidade e compromisso com o jornalismo regional.

A Direção do Jornal O Almeirinense agradece a “todos os funcionários, colaboradores e leitores que têm estado connosco ao longo destes 70 anos de existência”