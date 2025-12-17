Shopping cart

Região

Escola Superior de Saúde promove II Congresso Internacional de Enfermagem de Saúde Comunitária

Por: Daniel Cepa 17 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Escola Superior de Saúde de Santarém vai organizar, nos dias 8 e 9 de janeiro, o II Congresso Internacional de Enfermagem de Saúde Comunitária – Saúde Pública e Saúde Familiar. O encontro terá lugar nas instalações da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém e decorrerá em formato híbrido, presencial e online.

O congresso afirma-se como um espaço de reflexão, debate e partilha de conhecimento nas áreas da Enfermagem de Saúde Comunitária, da Saúde Pública e da Saúde Familiar. A iniciativa pretende dar destaque ao desenvolvimento de intervenções multidisciplinares e intersectoriais, realizadas por equipas multiprofissionais em contexto de trabalho colaborativo e em rede.

Ao longo dos dois dias, serão apresentadas e discutidas diferentes realidades nacionais e internacionais, bem como os determinantes da saúde que influenciam as famílias, os grupos e as comunidades, promovendo uma visão integrada e atual dos desafios que se colocam aos profissionais de enfermagem neste domínio.

A organização sublinha que este congresso constitui um momento relevante de partilha e disseminação de conhecimento científico e profissional, contribuindo para o reforço das competências e para o desenvolvimento da Enfermagem de Saúde Comunitária.

