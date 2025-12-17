Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 17.DEZ

Por: Redação 17 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura


Vale a pena ser santo, nem há outro ideal que valha tanto a pena como este. O santo não é aquele coitadinho que está no altar com cara macilenta, é antes alguém de grande energia, coração dilatado e ideias claras. O seu ideal é seguir Jesus com radicalidade, entregar a vida por amor de Deus e do próximo. Esse é o caminho da felicidade, como é que não entendemos isto?
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

