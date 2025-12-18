TLP e TUA com alterações no serviço durante a época natalícia em Almeirim

Imprimir

Os serviços de transporte público no concelho de Almeirim vão sofrer constrangimentos durante o período das festividades de Natal e Ano Novo, informou a Câmara Municipal.

De acordo com o aviso divulgado, nos dias 24 e 31 de dezembro, tanto o Transporte Local de Proximidade (TLP) como os Transportes Urbanos de Almeirim (TUA) vão funcionar apenas até às 13h00, não havendo serviço de transporte após esse horário.

Já nos dias 25 de dezembro (Dia de Natal) e 1 de janeiro de 2026 (Dia de Ano Novo), não se realizará qualquer serviço de transporte, quer no âmbito do TLP, quer nos TUA.

As entidades responsáveis apelam à compreensão dos utilizadores e recomendam a antecipação e planeamento das deslocações, de forma a minimizar eventuais transtornos durante este período festivo.

Para mais esclarecimentos, os passageiros podem contactar o Serviço de Bilheteira Rodotejo através da linha de apoio ao cliente 249 78 78 78 ou pelo email rodotejo@rodotejo.pt.