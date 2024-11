TLP arranca dia 2 de dezembro em Fazendas de Almeirim

Ao longo dos últimos anos as preocupações com a mobilidade têm estado na agenda, segundo a Câmara Municipal de Almeirim, e depois do TUA na cidade, foram os Transportes Locais de Proximidade (TLP) na Freguesia de Benfica do Ribatejo, o USO – Transportes a Pedido em Raposa, Marianos e Paço dos Negros e agora os TLP chegam à segunda maior freguesia do concelho, Fazendas de Almeirim.

Em Fazendas de Almeirim esta oferta de transporte gratuito vai funcionar de 2ª a 6ª feira, de manhã, e terá 44 paragens, tentando abranger o maior número de locais e pessoas, num circuito que deve demorar cerca de 1h.

1 – Junta de Freguesia/Correios

2 – Capela

3 – Igreja e Centro Paroquial

4 – Posto de Saúde

5 – Centro de Dia

6 – Jardim de Infância

7 – Escola Primária “Barrões”

8 – Escola Primária “S. José”

9 – Escola EB 2-3

10 – Pavilhão Gimnodesportivo

11 – Escola Primária “Serra”

12 – Sede Ass. Desportiva Fazendense

13 – Central de Águas

14 – Cemitério

15 – Escola Básica de Fazendas de Almeirim



Neste início de projeto, as paragens vão estar apenas marcadas no pavimento para que se for necessário ajustar algumas ligeiramente isso ser possível sem grandes custos.



A par dos TLP, a freguesia de Fazendas de Almeirim, Marianos e Paço dos Negros, tem o USO, um sistema de transporte a pedido.



“A mobilidade é hoje fundamental nas nossas aldeias, vilas e cidades. A Câmara e as Juntas estão a fazer o seu trabalho, disponibilizando transportes públicos gratuitos. Por tudo isto deixo-lhe um desafio: Use os TLP. Não custam nada e tenho a certeza que vão ser úteis no seu dia-a-dia”, explica Pedro Ribeiro.

Com a pandemia houve uma redução dos transportes públicos disponíveis, quer em frequência, quer em horários.

Apesar do fim desta emergência de saúde pública, os hábitos mudaram e a oferta não regressou aos valores de antes. Assim, e de forma a dar uma resposta mais permanente, a Câmara e a Junta de Freguesia iniciaram, ainda em 2022, os estudos para encontrar novas soluções de mobilidade sustentável e assim surgiram os TLP – Transportes Locais de Proximidade.